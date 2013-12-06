Тимошенко снова не поехала в суд: автозаки покинули больницу

Территорию харьковской больницы"Укрзализныци", где экс-премьер Юлия Тимошенко проходит курс лечения покинули автозаки, которые прибыли для предполагаемого этапирования ее в заседание суда по делу о финансовых злоупотреблениях корпорации ЕЭСУ.

Колонна со скорой и автозаком в сопровождении машины ГАИ покинула территорию больницы в 8.33. Спустя несколько минут из территории ЦКБ выехали еще два автозака также в сопровождении машины ГАИ, передает Интерфакс-Украина.

По информации источника, экс-премьер осталась в больнице.

Однако сотрудник пенитенциарной службы пока не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщила о готовности доставить Юлии Тимошенко на судебное заседание по делу о финансовых злоупотреблениях корпорации ЕЭСУ, если экс-премьер выразит такое желание.

В пятницу утром, 6 декабря, на территорию больницы приехал кортеж для возможной доставки экс-премьера в суд.

Напомним, 5 декабря защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что Юлия Тимошенко уже в ближайшее время может быть переведена из больницы в Качановскую колонию.

фото: Сегодня