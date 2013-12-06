Янукович в очередной раз летит на разговор с Путиным – СМИ

Сегодня, 6 декабря, в Сочи пройдет очередной раунд переговоров между Президентом Виктором Януковичем и Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил информированный источник агентства УНИАН.

"Президент Украины на обратном пути из Китая совершит рабочий визит в Сочи, где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным", - сказал собеседник агентства.

Напомним, последняя неформальная встреча Януковича и Путина проходила в Сочи 27 октября.

24 октября Янукович принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в рамках которого встречался с Путиным.

9 ноября переговоры Президентов Украины и России прошли в Москве.

27 ноября Янукович в интервью украинским телеканалам заявил, что достиг с Путиным договоренностей по многим проблемным вопросам двусторонних отношений.