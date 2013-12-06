В Харькове Власенко снова облили зеленкой

Защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко в Харькове перед заседанием Киевского райсуда по делу ЕЭСУ облили зеленкой.

Инцидент произошел в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором Киевский райсуд будет рассматривать дело, пишет УНИАН.

Неизвестные облили Власенко на лестнице. Защитник зашел в зал судебных заседаний и обратился к группе гособвинителей по делу ЕЭСУ с требованием возбудить дело.

В это время в зале судебных заседаний нет свободного места.

В то же время из всех собравшихся есть только около 10 сторонников Тимошенко, все остальные - люди преимущественно среднего возраста, которые не держат никакой символики.

Между сторонниками Тимошенко и остальными людьми время от времени возникают словесные перепалки.

Напомним, у Власенко уже неоднократно бросали зеленкой.



13 июля в Харькове неизвестный бросил бутылку с зеленкой в автомобиль, на котором ездит Власенко. Бутылка до машины не долетела, и на Власенко ее содержимое не попало. Однако зеленка попала на одного из журналистов, забрызгав кроссовку и джинсы.



16 июля на Власенко перед входом в корпус ЦКБ №5, где проходит курс лечения Тимошенко, неизвестная девушка плеснула в лицо зеленкой. Жидкость залила лицо, затекла в глаза и испортила одежду.



13 августа в защитника бросили шарик, наполненный зеленкой, когда он выходил из городского управления милиции после следственных действий в рамках следствия по делу о предыдущем инциденте. Бросавшего удалось догнать и доставить в милицию.



31 августа Власенко облили зеленкой перед входом в терминал аэропорта "Харьков".

12 апреля в Харькове после заседания Киевского райсуда по делу ЕЭСУ неизвестные пытались облить Власенко зеленкой .