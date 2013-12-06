Оппозиция продолжает блокирование Рады

Народные депутаты оппозиционных партий продолжают блокировать работу Верховной Рады.

Возле трибуны и президиума находится около 25 депутатов, передает УНИАН.

На президиуме парламента, как и накануне, висит государственный флаг Украины.

В сессионном зале находятся депутаты из разных фракций.

Кроме того, двери, через которые в сессионный зал заходит руководство парламента, заблокированы стульями, на одном из которых сидит депутат от "Батькивщины" Леонид Емец.

Напомним, 4 декабря лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко и 9 осужденных активистов Евромайдана, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента на Банковой 1 декабря.