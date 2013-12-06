Медведев объяснил, почему Украина не подписала Ассоциацию с ЕС

Украинская власть приостановила подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за негативных последствий для торговли с Таможенным союзом.

Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По его мнению разбираться с происходящим в Украине должны сами украинцы, а не Россия и другие страны.

По его словам, запад вмешивается во внутренние дела Украины.

"Решение о том, где быть Украине и что ей делать, должна принимать сама Украина. Это их прерогатива. Но нам небезразлично, что там происходит, это близкая нам страна. Кроме того, Украина для нас важный торговый партнер, как и мы для Украины. У нас нет никаких противопоказания против интеграции Украины с кем-то, но они должны посчитать, во что это выльется. Это должно быть просчитанное решение.

Наши украинские партнеры посчитали и поняли, что к этому моменту пока не готовы и не подписали Соглашение. Они приняли свое решение в соответствии с конституцией, ничего не нарушали. То, что происходит там сегодня — сложная ситуация".

Напомним, с 21 ноября по всей стране проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.



30 ноября, "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются.



Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.