Медведев объяснил, почему Украина не подписала Ассоциацию с ЕС

Разбираться с происходящим в стране должны сами украинцы, а не Россия и другие страны.
Украинская власть приостановила подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за негативных последствий для торговли с Таможенным союзом.
Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
По его мнению разбираться с происходящим в Украине должны сами украинцы, а не Россия и другие страны.
По его словам, запад вмешивается во внутренние дела Украины.
"Решение о том, где быть Украине и что ей делать, должна принимать сама Украина. Это их прерогатива. Но нам небезразлично, что там происходит, это близкая нам страна. Кроме того, Украина для нас важный торговый партнер, как и мы для Украины. У нас нет никаких противопоказания против интеграции Украины с кем-то, но они должны посчитать, во что это выльется. Это должно быть просчитанное решение.
Наши украинские партнеры посчитали и поняли, что к этому моменту пока не готовы и не подписали Соглашение. Они приняли свое решение в соответствии с конституцией, ничего не нарушали. То, что происходит там сегодня — сложная ситуация".
Напомним, с 21 ноября по всей стране проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
30 ноября, "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются.
Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.