Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ вновь перенесли

Суд перенес рассмотрение дела против экс-премьера Юлии Тимошенко по делу о корпорации ЕЭСУ на 27 декабря, пишет УНН.

Решение перенести судебное заседание принято в связи с отсутствием подсудимой Юлии Тимошенко.

Напомним, дело ЕЭСУ было возбуждено в октябре 2011 года за покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ в размере 405 млн 500 тыс. долл., или 3 млрд 233 млн 254 тыс. 250 грн, то есть Тимошенко предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК.

Первое судебное заседание по делу ЕЭСУ в Киевском районном суде Харькова состоялся 19 апреля 2012 г. Однако с тех пор суд фактически не продвинулось в рассмотрении дела: Тимошенко находится почти год в больнице и каждый раз отказывалась от этапирования в зал суда.

Представители государственного обвинения по делу ЕЭСУ неоднократно отмечали, что Тимошенко и ее защита затягивают рассмотрение дела.

В свою очередь защита Тимошенко неоднократно подавала ходатайство о закрытии уголовного дела за отсутствием состава преступления. Все ходатайства были отклонены судом, потому как на этой стадии судебного разбирательства суд не может принять их.