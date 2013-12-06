Медведев о Евромайдане: Запад вмешивается в дела Украины

Запад вмешивается во внутренние дела Украины, где проходят массовые акции протеста в поддержку евроинтеграции - Евромайдан.

Такое мнение высказал глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, какую цену готова заплатить РФ, чтобы не допустить европейскую интеграцию Украины, пишет УНИАН.

"Со всеми этими проблемами должно разбираться украинское руководство и украинское общество, а не иностранцы, не Россия. Но и другие страны должны вести себя корректно", - сказал Медведев.

Премьер РФ также отметил, что Россия самым внимательным образом следит за тем, что происходит в Украине.

По его словам, в Украину приезжают представители некоторых стран на уровне министров иностранных дел и идут не на переговоры с властью или оппозицией, а идут в гущу политических событий, которые, по его словам, проходят в противоречии с существующими правилами организации митингов, и принимают в них участие.

"Я думаю, как бы чувствовали себя немецкие партнеры, если бы министр иностранных дел РФ взял бы и пошел бы на какое-нибудь сборище, которое проводилось с противоречиями немецкими правилами. Не думаю, что они бы посчитали это дружеским шагом", - сказал Медведев.

"Встречаться – да, участвовать, простите, это вмешательство во внутренние дела", - заявил он.

Как известно, 4 декабря глава МИДа Германии Гидо Вестервелле посетил Евромайдан в центре Киева.

Участники митинга, собравшиеся на Майдане Независимости, приветствовали немецкого министра громкими возгласами.

Как сообщал ранее "Главред", Медведев заявил, что разбираться с происходящим в Украине должны сами украинцы, а не Россия и другие страны.



30 ноября, "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются.



Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.