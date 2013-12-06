Медведев напомнил, что украинцы будут ездить в Россию только по загранпаспортам

Россия планирует ввести въезд по заграничным паспортам для граждан стран СНГ в том числе и для украинцев. Однако вводить визы для трудовых мигрантов пока в РФ не будут.

Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, пишет РИА Новости.

"У нас сейчас со странами СНГ безвизовые отношения, и мы не планируем вводить сейчас никаких виз в отношении таких государств, если не будет каких-то особых ситуаций", — сказал он.

В то же время Медведев напомнил, что Россия планирует сделать "цивилизованные переезды через границу".

"Чтобы не по каким-то бумажкам и справкам (въезжали) — это тоже неправильно. Если мы развиваемся по-разному, будьте любезны, предъявите иностранные заграничные паспорта", — сказал он, подчеркнув, что "должны быть выполнены все формальности", включая оформление медицинских страховок.

"Все документы должны быть оформлены — и паспорта, и страховки, и нужны знания наших условий, включая язык, если ты приехал работать", — добавил премьер.

Как известно, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все иностранцы, в том числе и украинцы, с 1 января 2015 года будут въезжать на территорию России только по загранпаспортам.

Напомним, украинский МИД обсуждает с российскими коллегами вопрос о въезде жителей двух стран по загранпаспортам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что в Украину нужно ездить по загранпаспортам.