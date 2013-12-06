Регионал: Евромайдан снова разгонять не будут

Силовой разгон Евромайдана в центре Киева не планируется.

Об этом заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает "Украинская правда".

"Нет, на сегодняшний день позиция власти однозначная, что никаких силовых действий, никакого применения силы не должно быть", - сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что прибытие силовых подразделений в те или иные места происходит в соответствии с ситуацией в столице.

Ефремов уточнил, что "единственную опасность представляют экстремистские силы, которые в этой ситуации могут вбрасывать различные провокационные действия, в том числе провоцировать ситуацию".

"Как мне видится, задача силовых структур оградить мирных людей от участия этих экстремистских сил в мирных манифестациях", - уточнил регионал.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее премьер-министр Николай Азаров на встрече с иностранными послами заверил их, что ни глава государства, ни глава правительства не знали о планируемом разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Главные подробности событий на Евромайдане читайте в спецтеме "Главреда".