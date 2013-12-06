СМИ рассказали, о чем Янукович будет говорить с Путиным

Главной темой переговоров президентов Украины и России в Сочи станет выделение Киеву кредита на 12 миллиардов долларов.

Об этом со ссылкой на собственные источники в российском правительстве передает ZN.UA.

По его данным, в настоящее время ведутся интенсивные переговоры и активно

По данным из источника, между Киевом и Москвой в настоящий момент ведутся интенсивные переговоры.

В частности, 5 декабря в Москве провел переговоры глава Минфина Украины Юрий Колобов, который обсудил технические условия предоставления Россией кредита.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 6 декабря, в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой – Виктором Януковичем.