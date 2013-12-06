Яценюка и Положинского вызвали на допрос в Генпрокуратуру из-за штурма Банковой

Народных депутатов, в том числе лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, вызывают на допрос в Генпрокуратуру по событиям 1 декабря при штурме Банковой.

Об этом Яценюк заявил сегодня журналистам на брифинге, передает ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, на сегодняшний день задержаны уже 14 участников мирных демонстраций, в том числе пострадавшие. При этом не задержан ни один силовик, бивший людей.

"Генпрокуратура только что сделала заявление, что ряд народных депутатов, в том числе и я, будут вызваны на допрос. Мы обязательно придем на этот допрос в Генеральную прокуратуру и ответим на вопрос по поводу избиения участников мирной демонстрации в Украине", - сказал он.

Между тем, лидер группы "Тартак" Александр Положинский на своей страничке в Facebook написал, что его вызывают в ГПУ в качестве свидетеля по событиям 1 декабря на Банковой возле Администрации Президента.

"Прокуратура хочет взять у меня показания, как у свидетеля событий на Банковой. Кроме всего прочего, не знаю, как ни подставиться отказом в этой ситуации, потому что считаю, что прокуратуре свои расследования стоит начать из избиения людей на Майдане в ночь с пятницы на субботу", - написал он.

Напомним, 1 декабря, во время столкновения между "Беркутом " и митингующими на Банковой, Положинский выступал перед евромайдановцами, пытаясь уговорить их не вступать в конфликт с милицией.

Как сообщал Главред, ранее в деле о разгоне Майдана допросили начальника столичного главка милиции Валерия Коряка.

Также ГПУ вызвала на допрос министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о разгоне Евромайдана в Киеве 30 ноября.