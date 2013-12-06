Симоненко обратился к Януковичу по поводу кризиса в Украине

Кризисная ситуация, сложившаяся в государстве, реально угрожает не только стабильности в обществе, но и национальной безопасности Украины.

Об этом в своем обращении к президенту Украины Виктору Януковичу написал лидер Коммунистической партии Петр Симоненко, сообщает Голос.UA.

"Политическое противостояние привело к насильственным проявлениям и кровопролитию, дестабилизации работы органов государственного управления, внешнему вмешательству во внутренние дела нашего государства, что наносит ущерб его международному имиджу. Дальнейшее обострение политического противостояния, масштабные нарушения общественного порядка, насильственные антиконституционные действия, к которым прибегают некоторые политические силы, могут привести к нарушению территориальной целостности Украины, ее расколу", - заявил Симоненко.

По его словам, у большинства украинцев обоснованную тревогу вызывают захваты государственных учреждений, попытки дезорганизовать правоохранительную систему, заблокировать деятельность представительских и исполнительных органов власти, откровенное навязывание внешними институтами того или иного вектора международной интеграции.

"Дошло до угроз ввода в Украину иностранных военных контингентов, население запугивается введением чрезвычайного положения. Под угрозу поставлена эффективность самой государственной системы обеспечения защищенности жизненно важных интересов общества и государства", - добавил лидер КПУ.

К сожалению, по словам лидера Компартии, ни представители власти, ни политические и общественные деятели, которые руководствуются конъюнктурными соображениями, не предложили реальных путей стабилизации политической обстановки.

"Коммунистическая партия Украины всегда осуждала проявления насильственности и политического экстремизма, уже давно предупреждала власть и общество об опасности для страны непродуманных решений, касающихся геополитических направлений внешнеполитической деятельности. Недопущению такого развития событий способствовало бы привлечение народа к решению этих вопросов путем проведения Всеукраинского референдума, реализация антикризисной программы, предложенной Коммунистической партией Украины. К сожалению наши инициативы были проигнорированы", - отметил Симоненко.

КПУ считает своим моральным долгом обратиться к украинскому народу и к Президенту, как гаранту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, с предложением начать процесс диалога со всеми политическими силами для поиска путей выхода из политического кризиса и преодоления угроз национальным интересам государства.

"В качестве первого шага, следовало бы срочно под эгидой Президента Украины создать консультативный орган для решения этих задач с привлечением высших должностных лиц государства, лидеров парламентских фракций, авторитетных общественных и религиозных деятелей, представителей интеллигенции. Уверен, что эта инициатива будет поддержана во всех слоях общества и поспособствует предотвращению и предотвращению деструктивных процессов с непредсказуемыми для народа Украины и суверенитета государства последствиями", - подытожил лидер КПУ Петр Симоненко.