Лежачий протест Евромайдана под Генпрокуратурой: опубликованы фото и видео

Активисты Евромайдана выложили в Сеть фототографии пикетирования Генпрокуратуры.

Как известно, утром 6 декабря в Киеве под Генпрокуратурой проходит лежачий протест в поддержку задержаных активистов

Митингующие перекрыли вход в Генпрокуратуру и фотографируют всех, кто переступает через лежачих, а также приветствуют тех немногих, которые не хотят наступать на людей.

Уже вторые сутки стоит лагерь под Генпрокуратурой и продолжаются многотысячные митинги с единственным требованием - отпустить невинных людей. Прокуратура принимает во внимание мнение людей и молчит.

Напомним, ранее арсений Яценюк заявил, что его вызывают на допрос в Генпрокуратуру. По его словам на сегодняшний день задержаны уже 14 участников мирных демонстраций, в том числе пострадавшие. При этом не задержан ни один силовик, бивший людей.

Фото: Анны Грабарской; facebook.com/; видео: 5 канал