Корчинский после штурма Банковой бежал в Чечню - СМИ

Лидер движения "Братство" Дмитрий Корчинский, которого подозревают в организации беспорядков на Банковой, бежал в Чечню.

Об этом со ссылкой на источник в милиции передает ТСН.

Как сообщил источник, во вторник, 3 декабря, Корчинский пересек украино-российскую границу и сейчас находится в Чечне.

Напомним, как сообщал "Главред", вчера, 5 декабря, по подозрению в организации массовых беспорядков на Банковой были задержаны два человека – бизнесмен Сергей Хаджиев (которого вечером того же дня выпустили на свободу), и активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя.

Вечером 5 декабря группа народных депутатов и адвокат задержанного попытались добиться свидания с ним, однако милиция их не пропустила.

Также 5 декабря заместитель Генпрокурора заявил, что лидер "Братства" Дмитрий Корчинский объявлен в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков на Банковой.

Отметим, что сам Корчинский категорически опроверг свое пребывание в России: "Где бы я не хотел прятаться от украинской тюрьмы, так это в грозненской. В России меня уже много лет заведено уголовное дело".

Видео: ТСН