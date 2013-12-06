Европа поможет Украине в расследовании столкновений на Майдане и Банковой

Украинская власть и оппозиция приняли план Генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда по наблюдению за расследованием обстоятельств разгона Евромайдана в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы, пишет УНИАН.

Как говорится в документе, "находясь вчера в Киеве, Генеральный секретарь Ягланд предложил создать экспертную консультативную группу для наблюдения за расследованием, состоящую из трех представителей, по одному от оппозиции, правительства и международного сообщества соответственно. В состав группы войдет международно-признанный эксперт от Совета Европы".

"Предложение была принято тремя основными оппозиционными партиями. В ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг вечером, премьер-министр Николай Азаров также подтвердил свое согласие с предложением генерального секретаря", - говорится в сообщении Совета Европы.

"Главред" ранее сообщал, что оппозиция обнародовала план действий Евромайдана, главными целями которого являются подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и досрочные выборы Рады и Президента

Напомним, 30 ноября ночью бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. А 1 декабря "Беркут разогнал митингующих возле Администрации Президента на Банковой.

фото: facebook.com/EuroMaydan