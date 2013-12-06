Активисты не выпустили крымский спецназ из Василькова на Евромайдан

На Киевщине жители Василькова продолжают блокировать выезд с воинские части, где базируются бойцы спецподразделения "Тигр", дабы не дать им двинутся на киевский Евромайдан, где проходит акция протеста против власти и в поддержку евроинтеграции.

Как сообщается на страничке Евромайдана в Facebook, военные пытались выехать из части, чтобы якобы отвезти амуниция на военную базу в Ирпене. Однако митингующие не позволили им это сделать и даже предложили перевезти ее собственным транспортом.

В эфире Громадського ТВ также сообщили, что в Василькове около часа назад личный состав "Тигра" пытались вывезти из учебного центра ВВС, где их заблокировали жители.

"Час назад весь личный состав около 800 человек загрузили амуницию и направилась к центральному КПП, вышел командир. Вели переговоры", - рассказал активист.

"Полковник просил, чтобы разблокировали выезд, потому что они якобы хотят сдать амуницию в Ирпень. Люди отказалась выпускать и предложили своими силами на машинах перевезти ту амуницию в место назначения", - добавил он.

Активист также добавил, что часть сейчас блокируют около 200 человек, многие из них на автомобилях.

Напомним, 5 декабря в Киеве и Киевской области активисты блокировали базы силовиков, чтобы не пустить их на Евромайдан.