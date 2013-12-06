Корчинский обратился к "нации повстанцев" и раскритиковал Евромайдан

Дмитрий Корчинский, объявленный в розыск за организацию штурма Банковой, раскритиковал политику лидеров Евромайдана.

Обращение лидера "Братства" размещено на его странице в Facebook.

В частности, Корчинский отметил, что в воскресенье, 1 декабря, на улицы "вышло больше людей, чем сотрудников правоохранительных органов по всей Украине".

"Эти люди могли снести любые милицейские кордоны, любую власть, любые обвинения в нелегитимности, потому что люди, собранные одновременно, в одном месте, в таком количестве – и есть народ, источник власти", - заявил политик.

В то же время лидеры оппозиции привели всех этих людей "слушать речи и петь песни на безопасном (для власти) расстоянии", хотя народ "был возмущен избиением своих детей на Майдане и хотел мести", а вместо этого "лидеры оппозиции предложили ему сохранять спокойствие".

"Если бы их план удался полностью, нас бы презирали телезрители всего мира. Они сказали бы: вы похожи на мощного мужчину, ребенка которого унизили и побили, и который вместо того, чтобы ударить нападавшего, сел на Крещатике и заявил – я буду мирно протестовать тут до тех пор, пока нападавший не испугается и не убежит, или пока не наберется сил и побьет еще и меня", - отметил Корчинский.

При этом лидер "Братства" отметил, что "мир увидел совсем другую телекартинку – разгневанных и смелых украинцев, вступивших в бой – нацию повстанцев".

Отдельно Корчинский заявил о вранье некоторых оппозиционных депутатов и журналистов, которые "создают психологический фон для начала репрессий".

Также политик признал, что участниками штурма Банковой "были члены националистических группировок, но еще больше (было) неорганизованных разгневанных граждан" - их были сотни, а еще тысячи их активно поддерживали., объявленный в розыск за организацию штурма Банковой, раскритиковал политику Евромайдана.

Напомним, как сообщал "Главред", 5 декабря заместитель Генпрокурора признал, что одним из подозреваемых в организации штурма Банковой является Дмитрий Корчинский, который был объявлен в розыск.

Также напомним, что жена Корчинского заявляла о невиновности лидера "Братства" - по ее словам, на Банковой он был простым наблюдателем.