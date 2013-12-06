Янукович отменил визит на Мальту: сосредоточится на ситуации в Украине

В связи с необходимостью сосредоточить внимание на внутриполитических вопросах, Президент Виктор Янукович принял решение перенести запланированный на следующую неделю официальный визит в Республику Мальта.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь в отечественном МИДе надеются, что Украина и Мальта в ближайшее время смогут согласовать новую дату визита Януковича.

Об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис, комментируя решение о переносе визита Януковича на Мальту, который был запланирован на следующую неделю, сообщает УНИАН.

В МИДе надеются на понимание мальтийской стороной такого шага. "Хочу подчеркнуть, что это не отмена визита, а перенос его. Мы надеемся, что в ближайшее время мы с мальтийской стороной сможем согласовать новые даты этого визита", - сказал Перебыйнис.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Януковичем. Главной темой переговоров станет выделение Киеву кредита на 12 млрд долл.

Напомним, третью неделю в Украине проходят массовые выступления сторонников евроинтеграции - Евромайдан.