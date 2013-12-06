Генпрокуратура допросила Захарченко о разгоне Евромайдана "Беркутом"

В пятницу, 6 декабря, в Главном следственном управлении Генпрокуратуры по делу о силовом разгоне Евромайдана в качестве свидетеля допросили главу МВД Виталия Захарченко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает УНИАН.

Напомним, что 30 ноября ночью бойцы "Беркута" жестоко разогнали студенченский Евромайдан в Киеве. 35 участников акции были задержаны, в отношении их составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

На следующий день – 1 декабря – около полутысячи человек прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Находившиеся на месте происшествия журналисты отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Потом милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств о событиях, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

5 декабря заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства о правонарушениях во время акций протеста в Киеве.

В то же время Татаров отметил, что на данное время по подозрению в совершении правонарушений задержано уже 14 человек.

Сегодня, 6 декабря, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что его и ряд нардепов вызывали в Генпрокуратуру на допрос по делу об избиении митингующих.