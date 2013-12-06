Мэр Львова обвинил Азарова в давлении и рассказал, как будет реагировать

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, как будет реагировать на "угрозы" премьера Николая Азарова.

По его словам, власть оказывает на Львов финансовое давление, пишет Espreso.tv.

На сегодняшний день сложно представить, какие могут быть санкции, учитывая непроплаты, которые есть, говорит мэр.

"Что еще придумать? Два раза не платить то, за что уже не платят сегодня? Всего казначейство нам заблокировало на сегодня 100 млн гривен, этот долг собирался два -три месяца. У нас сегодня есть наши городские деньги, заработанные, - и мы не можем их оплатить, потому что Госказначейство заблокировало эти деньги", - подчеркнул Садовый.

Что касается всеукраинских протестов, мэр сказал: "Иоанн Павел II, когда приезжал во Львов, заявил: "Не бойтесь" Есть совесть! Есть гражданская позиция! Общество нам доверило - и мы ему служим. Это моя принципиальная позиция. А относительно опасений возможного давления на общество, скажу так - есть закон Ньютона . F равна -F. Чем больше давление - тем больше сопротивление. Люди это знают. Поэтому я бы никому не советовал этого делать", - сказал он.

"Люди, согласно Конституции имеют право высказывать свою позицию, кроме всего прочего, вся коммунальная инфраструктура работает: вода, теплоснабжение, медицина, транспорт. Все службы, которые обеспечивают жизнедеятельность Львова работают в усиленном режиме. Есть проблема общеукраинского характера - это отсутствие лимитов на газ", - говорит мэр.

Напомним, ранее премьер Николай Азаров заявил, что западные области Украины из-за протестов в поддержку евроинтеграции Украины могут недополучить финансирование из Госбюджета.

В случае продолжения протестов местных властей под угрозу может быть поставлено теплообеспечение отдельных городов, предупредил премьер.

видео: ЕСПРЕСО ТВ