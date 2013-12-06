У Януковича рассказали, о чем он говорил с Путиным в Сочи

В пятницу, 6 декабря, возвращаясь из Китая, Президент Виктор Янукович встретился в российском Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях экономики и подготовки будущего Договора о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее "Главред" сообщал, что главной темой переговоров президентов в Сочи станет выделение Киеву кредита на 12 млрд долл.

Между Киевом и Москвой в настоящий момент ведутся интенсивные переговоры. В частности, 5 декабря в Москве провел переговоры глава Минфина Украины Юрий Колобов, который обсудил технические условия предоставления Россией кредита.