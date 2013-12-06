Оппозиция назвала условие разблокирования базы спецназа в Василькове

После того как под Киевом жители Василькова заблокировали выезд из воинской части, где базируются бойцы спецподразделения "Тигр", чтобы не дать им двинутся на киевский Евромайдан, в оппозиции назвали условие разблокирвоания базы спецназа.

Об этом глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк написал в своем микроблоге в Твиттере

"Автобусы с бойцами разблокируют только после того, как будет приказ об их перевозке из Василькова в место постоянной дислокации", - написал он.

Напомним, что военные пытались выехать из части, чтобы якобы отвезти амуниция на военную базу в Ирпене. Однако митингующие не позволили им это сделать и даже предложили перевезти ее собственным транспортом.

Также напомним, 5 декабря в Киеве и Киевской области активисты блокировали базы силовиков, чтобы не пустить их на Евромайдан.

Фото: Facebook Олега Ляшко