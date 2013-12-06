По просьбе Евромайдана Тимошенко прекратила голодовку

В пятницу, 6 декабря стало известно, что после 11 суток голодовки экс-премьер Юлия Тимошенко прекратила голодовку.

Об этом рассказала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко. Об этом со ссылкой на "Українські новини" сообщает lb.ua.

"По просьбе Майдана она прекращает голодать", – сказала Евгения после встречи с матерью.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко объявила голодовку, чтобы заставить украинские власти подписать Ассоциацию. По ее словам, голодовка должна была продлится до 29 ноября, второго дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе, однако после массовых протестов продолжилась на более длительный срок.

Ранее дочь Тимошенко заявила, что состояние здоровья ее матери, которая продолжает голодовку, требуя от украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, плохое.

Напомним, 21 ноября Кабмин официально приостановил процесс евроинтеграции Украины. 24 ноября в Киеве массовый протест против срыва ассоциации с ЕС собрал более 100 тыс. человек.

А уже после разгона Майдана, 30 ноября, 800 тыс. украинцев вышли на массовые протесты в поддержку евроинтеграции и отставки правительства.