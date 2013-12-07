Будут ли снова разгонять Евромайдан: прогноз экспертов

Украинская власть устами лидера фракции ПР в Раде Александра Ефремова пообещала, что новый Евромайдан в Киеве разгонять не будут. Правда, сам регионал оговорился об опасности, которую, по его мнению, "представляют экстремистские силы". В то же время, часто звучат заявления о том, что сейчас рассматривается силовой вариант действий против митингующих, а на Майдане Независимости задерживают провокаторов.

Мнения опрошенных "Главредом" экспертов насчет возможного разгона акции протеста разделились. Так, политолог Алексей Голобуцкий считает, что силовой разгон Майдана или митингующих, которые удерживают административные здания в центре столицы, вероятен в ближайшее время - даже в ночь на понедельник, 9 декабря.

Его коллега Кость Бондаренко уверен, что силовой метод решения проблемы сейчас невыгоден власти, поскольку она увидела, какую реакцию вызвал прошлый разгон Евромайдана ночью 30 ноября. При этом эксперт отметил, что, в целом, протесты могут продолжаться очень долго, но, если не будет никаких достижений, Майдан "деградирует".

Политолог Максим Розумный, в свою очередь, назвал разговоры о возможном силовом разгоне Майдана "элементом психологической борьбы", которая ведется, по его мнению, и властью, и оппозицией.

Предлагаем больше мнений экспертов насчет дальнейшего развития событий вокруг киевских протестов.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий:

Сейчас сложно предугадать логику дальнейших действий, ведь и 29 ноября никто не мог предвидеть, что случится то, что случилось. Применение силы вызовет очередную волну протестов, хотя могут придерживаться мнения, что силовая акция нужна для запугивания. То есть, возможны разные подходы.

Наиболее вероятны подобные действия в ночь с 8 на 9 декабря. Если власть не планирует идти на компромиссы, то своими действиями оппозиция мешает ей.

Перспективы Майдана будут зависеть от того, когда начнутся переговоры, и начнутся ли они вообще. Ведь Майдан может радикализироваться, а может затухнуть, если оппозиция пойдет на компромиссы, а может и оставаться какое-то время в нынешнем состоянии, пока будут длиться переговоры (тем более, что сейчас в поддержу Майдана высказываются по всему миру – и послы, и политические деятели, и музыканты, и общественные деятели; это может дать возможность Майдану держаться дольше).

Народ сейчас перестал бояться, это факт. Но есть разные методы запугивания людей. Я рассматриваю это чисто гипотетически, потому что не верю, что пойдут на такое, но если будут стрелять из танков, как в свое время в китайцев, вероятно, это запугает. Но надеюсь, что это невозможно в нашей стране. Однако у нас может быть запугивание в краткосрочной перспективе, такое, как жестокий разгон Майдана. В долгосрочной перспективе это будет выдергивание активистов, участников Майдана путем давления на семью, на работе, месте учебы и т.д.

Директор Института украинской политики Кость Бондаренко:

По моему мнению, участники Майдана сами себя сейчас накручивают силовым сценарием. Потому что власти такие действия совершенно невыгодны. Власть уже увидела, что разгон Майдана в ночь с 29 на 30 ноября только привел к вспышке активности. Потому не думаю, что власть хотела бы подобными шагами стимулировать действия протестующих на будущее.

В целом, такой Майдан может длиться максимально долго. Однако если не будет никаких достижений у Майдана и оппозиционеров, он постепенно будет себя исчерпывать и превратится в аналог палаточного городка, который стоит под Печерским судом уже два года, никому не мешая. То есть, Майдан будет деградировать, если не будут демонстрироваться хотя бы какие-то достижения из сформулированных в планах – отставка правительства, роспуск парламента и т.д.

Доктор политических наук, заведующий отделом этнополитики и внутреннеполитической безопасности Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Сейчас крайне низка вероятность того, что Майдан будут разгонять силой. Если и будет реализовываться какой-то силовой сценарий, то он будет не внезапный и тотальный, а частичный, там, где идет блокирование (админзданий - ред.). Хотя эти административные здания не заблокированы: и КГГА работает, и Дом профсоюзов. Однако если и будут какие-то силовые попытки, то, в первую очередь, они будут касаться именно этих зданий. Это очевидно и с тактической точки зрения, потому что эти здания дают возможность пикетирующим довольно долго пребывать в центре города.

Все это случилось в неудобное для власти время и неудобным для нее образом, так как эти действия (разгон акции протеста "Беркутом" - ред.) не были должным образом оправданы юридически и морально. Потому они детонируют и вызывают внутренние протесты, мотивируют граждан протестовать. Однако для власти более важен внешнеполитический резонанс. Потому что легитимность украинской власти в глазах международных партнеров серьезно подорвана, и любой подобный шаг только обострит ситуацию.

Перспективы Майдана будут зависеть от динамики протестов. Если количество, активность и креативность акций будет снижаться, то организаторам и лидерам протеста придется идти на минимальные договоренности, которые будут касаться гарантий безопасности, неприменения репрессий, освобождения задержанных или тех, против кого возбуждены уголовные дела, а также ответственности правоохранителей за то, что случилось. Это если активность протестов снизится, и количество людей уменьшится. Если же будет динамика нарастания протестных настроений (а это проявится уже в ближайшее воскресенье, когда анонсирован Марш миллиона), то, кроме перечисленных требований, можно будет выдвигать и политические – смена правительства и досрочные выборы.

Разговоры о возможном силовом разгоне Майдана – это элемент психологической борьбы. Люди, которые обеспечивают акции протеста информационно, такими разговорами сохраняют мобилизацию своих приверженцев. А со стороны власти распространение и поддержание таких слухов возможно с целью запугивания: чтобы, к примеру, родители не пускали детей на акции, чтобы тот, кто мог бы приехать из другого города, остался дома и т.д. Это взаимная игра на нервах и психологическое давление.