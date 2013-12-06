Евромайдан: что же будет с Родиной и с нами?

6 декабря 2013, 17:39

Президенту и его противникам предстоит доказать теорему "Украина – не Россия"...

Последние события в общественно-политической жизни страны, самым ярким событием которых стал Евромайдан в Киеве, характеризуются массовыми ошибками основных участников, глубоким разочарованием граждан и ожиданием перемен, охватившим общество. Украина проходит через один из самых острых кризисов в своей истории, в ходе которого важно не потерять страну.

Будьте реалистами – требуйте невозможного

Этот лозунг французских студентов 1968 года взяли на вооружение украинские оппозиционеры 45 лет спустя. Пока воплощать его в жизнь получается не слишком убедительно. Провал голосования за отставку правительства (186 голосов при необходимых 226 – далеко не тот результат, которым можно припугнуть Николая Азарова и вынудить его капитулировать) фактически выбросил оппозиционеров на Майдан. Очевидно, что теперь принимать компромиссные решения можно только в формате политико-правового компромисса, для которого у нашей элиты есть необходимые навыки. Правда, сегодня многие президентские сторонники и их оппоненты предпочитают их не демонстрировать.

Пожалуй, главная на сегодня проблема для оппозиционеров - будущие президентские выборы. Если в 2004 году Майдан объединялся требованием восстановления справедливости для сторонников Виктора Ющенко, то сегодня на его трибуну поочередно поднимаются не менее трех кандидатов на высший государственный пост. Каждый опасаются выпустить своих коллег из поля зрения, и они активно ограничивают пространство для маневра друг друга. Это делает протест легкой задачей для власти, пока справляющейся со всеми оппозиционными вызовами.

Стоит ли удивляться, что Петр Порошенко, формально не входящий в оппозиционный триумвират, имеет больше возможности для реализации способностей и набора рейтинговых очков. Есть еще и Юрий Луценко, стремящийся стать "гуру Майдана" с последующим получением политических дивидендов. Юлия Тимошенко, о которой на Майдане говорят не очень часто, пытается напоминать о себе, но без особого успеха.

Обнародованная вечером 5 декабря программа действий оппозиции выглядит малореальной в части ее воплощения. Создается впечатление, что ее авторы сосредоточились на доведении до Запада информации о происходящем в Украине, хотя и в ЕС, и в США хорошо понимают, что происходит. В документе нет набора действий, позволяющего каждому протестующему знать свой маневр и понимать логику. Это скорее отписка, чем качественный план действий.

Нерасторопность и отсутствие координации лидеров оппозиционных сил порождает на Майдане революционное творчество масс. Сегодня он превратился в форпост демократии, привлекая к себе внимание СМИ и выступая в качестве плацдарма для акций протеста. "Дым Отечества" над центром столицы сигнализирует, что собравшиеся на нем люди не собираются расходиться. Но затяжная акция не на руку ни оппозиционерам (способны появиться новые лидеры, которые отодвинут привычных вождей), ни власти, для которой блокирование административных зданий стало неприятностью.

Из власти выдачи нет

Представители власти взяли на вооружение тактику отрицания очевидного и давления на оппонентов при каждом удобном случае. Очевидно, что если отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко не состоялась в первые дни после налета "Беркута" на городок Евромайдана, то теперь решение о ней может принять только Виктор Янукович. Тот предпочитает находиться над схваткой, хотя формулировки его публичных заявлений нельзя назвать переполненными уверенностью.

В отсутствие президента его соратники из Партии регионов предпочитают держать активную оборону, маневрируя разными заявлениями. Николай Азаров немало преуспел в навешивании ярлыков на участников протеста на Майдане, называя их нацистами и экстремистами. Сергей Арбузов то заявляет о готовности к компромиссам, то подчеркивает, что досрочные выборы президента и парламента сегодня стране ни к чему. Министр внутренних дел Виталий Захарченко не собирается уходить в отставку, но вынужден был сходить на допрос в Генеральную прокуратуру.

Аресты участников акций протеста должны были напугать протестующих, но возымели обратный эффект. Очень интересно, в чью креативную "региональную" голову пришла идея сделать ди-джеями партийной акции в поддержку Виктора Януковича экс-парламентариев Олега Калашникова и Юрия Болдырева.

Николай Азаров обещал и украинским политикам, и иностранным наблюдателям за процессом восстановление диалога с ЕС, и кадровые перестановки в правительстве, хотя последние являются полной прерогативой президента. Виктор Янукович после возвращения из Поднебесной вряд ли сможет имитировать счастливое неведение относительно событий в стране. Объем полномочий главы государства предполагает их использование, причем – максимально эффективным способом. Справится ли Виктор Федорович с этой задачей?

Круглый стол с острыми углами

Показательно, что в Европейском Союзе заметно приободрились после начала массовых протестов в Украине. Этот сигнал может преобразоваться в импульс, способный подтолкнуть процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Конечно, если в Киеве будут предпринимать реальные усилия по сближению с Европой. После привычно резкой оценки Владимиром Путиным событий в Киеве как "инспирированных из-за рубежа погромов", и российский премьер Дмитрий Медведев, и шеф МИД Сергей Лавров называют происходящее на Майдане "внутренним делом Украины". Пожалуй, это единственно верный подход.

Участникам конфликта было бы неплохо прислушаться к предложению бывших президентов страны и сесть за круглый стол переговоров, предварительно совершив несколько жестов доброй воли, способных восстановить хотя бы минимальный уровень доверия между властью и оппозицией. При этом Кравчук, Кучма и Ющенко могли бы стать арбитрами в диалоге. Разрешение кризиса с целью сохранения суверенитета и гражданского мира возможно исключительно путем компромисса, а его реалистичность зависит от способности сторон подняться над партийными резонами ради национальных интересов.

Усадить стороны конфликта за стол переговоров непросто: сегодня представители и власти, и оппозиции предпочитают демонстрировать железобетонность собственных позиций, опираясь, соответственно, на преданность силовых структур и многотысячный Майдан. Но разрешать кризис необходимо, поскольку в противном случае страна продолжит балансировать между ЕС и Россией, неся тяжелые потери в экономической сфере. Компромисс между Виктором Януковичем и его оппонентами мог бы подарить шанс на подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, полное взаимопонимание российского и украинского президента будет означать силовой сценарий и опускающийся железный занавес на украинско-европейской границе.

Главе государства и его политическим противникам предстоит доказать известную теорему "Украина – не Россия" ради собственного политического будущего. Сегодня никто не возьмется предсказать в деталях основных политических игроков, но вся страна сдает тест на принадлежность к европейской цивилизации. Не исключено, что ради успеха предстоит вновь легитимировать политическую реформу, вернув Украину в формат парламентско-президентской республики.

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