Завтра перед Евромайданом выступит Саакашвили

Завтра, 7 декабря, перед митингующими на Евромайдане в Киеве выступит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщил народный депутат от фракции УДАР Мария Ионова, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже официально можно сказать, что завтра на Майдане украинский народ и его европейское будущее будет поддерживать бывший президент Грузии Михаил Саакашвили", - заявила она.

Также, по ее словам, на Майдане Независимости выступят представители Европейской народной партии (ЕНП).

Отметим, ранее представитель оппозиционной грузинской партии Единое национальное движение Георгий Барамидзе подтвердил, что Саакашвили рассматривает возможность прибытия в Украину.

При этом пресс-служба ЕНП сообщала, что группа высокого уровня представителей этой партии, включая бывшего президента Европейского парламента Ежи Бузека, намерена посетить Киев в субботу-воскресенье.