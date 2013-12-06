Активиста "Дорожного контроля", задержанного за штурм Банковой, выпустили на поруки

6 декабря 2013, 18:38

Активиста "Дорожного контроля", задержанного вечером 5 декабря за штурм Банковой, выпустили на поруки.

Дзиндзьо выпускают на поруки. Фото из зала суда

Активиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзьо выпустили на поруки, передает "Сегодня".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил отпустить задержанного под залог либо на поруки.

Поручиться за него были готовы народные депутаты Игорь Швайка, Андрей Тягнибок, Сергей Каплин и Игорь Бриченко.

Напомним, Дзиндзьо был задержан по подозрению в угоне бульдозера, который протестующие использовали для штурма Администрации Президента 1 декабря.

Согласно материалам следствия, Дзиндзьо якобы взял ключи от бульдозера: в милиции заявили, что имеются трое свидетелей, готовых это подтвердить.

Один из них – водитель бульдозера. Однако ни одного из свидетелей в суд не пригласили.

Кроме того, сам Дзиндзьо на бульдозере не ехал – он стоял рядом и снимал все на видео.

Защитник подозреваемого попросил дать ему время, чтобы ознакомиться с делом, и настаивал на том, что активиста держат за решеткой незаконно.

Напомним, 1 декабря собравшиеся в центре Киева сторонники евроинтеграции начали штурм здания Администрации Президента.

После того, как "Беркут" разогнал участников беспорядков, были задержаны 9 человек, а позже суд постановил арестовать всех задержанных, однако два человека были переведены из СИЗО в больницу.

Вечером 5 декабря первый заместитель Генпрокурора сообщил, что подозреваемым в организации беспорядков на Банковой является лидер "Братства" Дмитрий Корчинский, который объявлен в розыск.

Позже появилась информация о задержании еще двух человек: активиста "Дорожного контроля" Дзиндзьо и бизнесмена Сергея Хаджинова, который позже был освобожден.

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