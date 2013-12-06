У Путина рассказали, о чем он говорил с Януковичем

В пятницу, 6 декабря, возвращающийся из Китая Президент Виктор Янукович встретился президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Они обсудили двусторонние отношения и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии в Москве.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Президент Украины сделал остановку в городе Сочи на пути из Китая домой. В ходе краткого рабочего визита обсуждались текущие вопросы двусторонних российско-украинских отношений, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему в Москве заседанию межгоскомиссии Россия-Украина", - сказал Песков журналистам.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-служба Януковича сообщила, что он с Путиным обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях экономики и подготовку будущего договора о стратегическом партнерстве.