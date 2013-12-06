300 машин с Евромайдана двинулись в Борисполь встречать Януковича

В пятницу, 6 декабря, вечером автоколонна из 300 легковых автомобилей отправилась в направлении аэропорта "Борисполь" и военных аэропортов, чтобы встретить Президента Виктора Януковича, который возвращается после визита из Китая и Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина"

Колонна легковушек активистов Евромайдана украшена флагами Украины и Евросоюза.

Ранее "Главред" сообщал, что колонна активистов Евромайдана выехала в направлении Межигорья, где находится резиденция Януковича, однако была остановлена милицией на въезде в село Новые Петровцы. В село невозможно войти и выйти.

Фото: vk.com Сергея Кобы