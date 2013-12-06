Азаров о Евромайдане: перешли все границы морали, угрожают моей семье

Премьер Николай Азаров заявил, что из-за акции Евромайдана члены его семьи получают угрозы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, о каких европейских ценностях могут говорить те оппоненты на Майдане, которые дают указания ходить по квартирам судей, прокуроров, работников правоохранительных органов, угрожать их детям, семьям. Это не просто преступление, это уже переходит все границы морали. Кстати, члены моей семьи тоже получают угрозы!", - написал Азаров.

По словам главы Кабмина, угроз невозможно победить.

"Я хочу сказать всем... Никогда таким людям, которые прибегают к таким методам, не победить! И у государства достаточно сил, чтобы защитить всех тех, кто честно и ответственно выполняет свой долг. Невзирая на запугивания и угрозы!", - написал Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что в Сети неоднократно появлялась личная информация о силовиках, принимавших участие в разгоне студенческого Евромайдана и избиении митингующих под АП на Банковой.

Кроме того, ряд активистов в Киеве пикетировали штаб и общежитие "Беркута" на Краснозвездном проспекте. Двери в общежитие оказались закрытыми, а в окнах фойе были видны спецназовцы в снаряжении. Позже митингующие рассказали, что в участников пикета из окон общежития летели яйца.