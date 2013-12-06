Журналисту "Дорожного контроля" дали 2 месяца ареста, нардепы подрались с "Беркутом"

В пятницу, 6 декабря, Шевченковский райсуд Киева на 2 месяца арестовал журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзинзю.

Об этом со ссылкой на Громадське ТБ сообщает "Украинская правда".

Именно такую меру пресечения на время следствия попросила прокуратура, хотя нардепы от оппозиции подали прошение о взятии его на поруки.

Перед объявлением решения суда активисты заблокировали машинами подъезды в Шевченковский райсуд Киева. После чего к зданию приехал отряд "Беркута", который сразу надел противогазы.

При окончании чтения приговора в суде произошли столкновения между нардепами и правоохранителями. Громадське ТБ также информирует о том, что у Дзинзи дома провели обыски.

Напомним, что милиция задержала Дзиндзю 5 декабря вечером. Правоохранители заявили, что задержание происходило в рамках расследования событий на Банковой, где 1 декабря протестующие устроили бульдозерный штурм АП.

Также напомним, что "Главред" сообщал: Дзиндзю выпустили на поруки, но эта информация оказалсь преждевременной

Фото: lb.ua