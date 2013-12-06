Азаров о Януковиче: отставки не будет

После начала массовых акций Евромайдана премьер Николай Азаров заявил, что протестующие добиваются отставки Президента Виктора Януковича и Кабмина, но этого не будет.

Об этом он сказал в интервью Первому каналу российского телевидения.

"Против чего вы протестуете? Вы требуете разобраться в действиях правоохранительных структур? Мы сказали, что согласны. Давайте вместе будем разбираться, мы публично об этом сказали. Вы хотите отставки Президента? Этого не будет. Это противоречит нашей Конституции", - рассказал Азаров.

"Вы хотели отставки правительства? Пожалуйста, мы вынесли этот вопрос на парламент, и он по всей процедуре был рассмотрен парламентом. И правительство получило вотум доверия. Так всегда бывает в цивилизованных странах", - подчеркнул премьер.

Глава Кабмина напомнил, что многомиллионные демонстрации проходили в Италии и Греции. "Выносились вопросы доверия правительству в парламенты. И если правительство получало эти вотумы доверия, оно продолжало работать. Назовите мне хоть один пример в Европе, когда под давлением какой-то манифестации правительство уходило в отставку неконституционным путем! Все должно осуществляться конституционным путем", - резюмировал Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что Азаров пообещал, что в составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения, которые вскоре будут представлены Януковичу.