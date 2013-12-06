Азаров рассказал, когда в Кабмине будут увольнения

Премьер Николай Азаров рассказал, что кадровые изменения по Кабмину будут приняты после основательного анализа социально-экономической и правовой ситуации в стране

Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, сообщает пресс-служба правительства.

"Что касается изменений в составе правительства. Вы знаете, этот процесс обусловлен, прежде всего, анализом социально-экономической ситуации, анализом работы наших министров в плане реализации программы активизации экономики (для нас сейчас главная эта программа), в плане стабилизации работы промышленности. И там, где анализ покажет необходимость усиления этой работы, по тем направлениям такие решения будут приняты", - заявил Николай Азаров.

Он добавил, что это может занять нескольких ближайших недель.

Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 4 декабря, на заседании Каюмина Азаров пообещал, что в составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения, которые вскоре будут представлены Януковичу.