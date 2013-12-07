США потребовали освободить арестованных активистов Евромайдана

Зам госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что украинские власти должны уважать право людей на мирный протест и наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

На пресс-конференции в Тбилиси Нуланд подчеркнула, что руководству Украины давно пора "прислушаться к голосу своего народа и восстановить путь к европейской интеграции и экономическому оздоровлению".

Она напомнила, что право на мирный протест должно уважаться. "Насилие или угроза насилием неприемлемы в демократическом государстве. Ответственные за насилие 30 ноября должны предстать перед правосудием, а задержанных нужно отпустить. Прошло шесть дней, а ответственности нет", - напомнила американская дипломат.

Зам госсекретаря подчеркнула: "Голос украинского народа должен быть услышан. Он призывает к европейскому будущему: это свободное и демократическое будущее, это подотчетное судопроизводство, это человеческое достоинство и восстановление экономического здоровья Украины".

Ранее "Главред" сообщал, что во время разгона Евромайдана бойцы "Беркута" жестоко избили сотни студентов, кроме того, пострадали иностранцы, а также журналисты украинских и зарубежных СМИ.