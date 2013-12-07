В Сочи Янукович подписал соглашение о вхождении Украины в Таможенный союз - СМИ

В пятницу, 6 декабря, Президент Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным в Сочи якобы подписал стратегическое соглашение с Россией, которое включает в себя обязательства о присоединении к Таможенному союзу.

Об этом в своем Twitter написал редактор The Economist Эдвард Лукас, сообщает ТСН.

Он ссылается на собственные источники и уверяет в их надежности, хотя сам информацию еще не проверил.

"Слышал, что Янукович в Сочи сегодня подписал стратегическое соглашение с Россией, которое включает 5 млрд долл., в том числе предоплату, цену на газ в 200 долл. плюс соглашение о присоединении к Таможенному союзу", - написал Лукас.



По его словам, все технические детали соглашения украинская и российские стороны проработают на переговорах, которые состоятся в Москве. Лукас также отметил, что правительства западных стран расстроены таким решением Януковича. Лукас также отмечает, что теперь это может привести к введению чрезвычайного положения в Украине и разгону митингующих.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-служба Януковича сообщила, что в Сочи главы государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях экономики и подготовки будущего Договора о стратегическом партнерстве.