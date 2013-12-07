Несмотря на осаду, журналиста "Дорожного контроля" отправили в СИЗО

Журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзю, арестованного 6 декабря на два месяца, действительно, вывели тайным ходом из Шевченковского суда и отправили в СИЗО.

Об этом лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил ЛІГАБізнесІнформ.

Оппозиционеру это стало известно от замначальника подразделения "Грифон", обеспечивающего безопасность судов.

По словам Яценюка, он обошел все помещения суда. В суде нет ни Дзиндзи, ни судей, - только милиционеры.

"Сказали даже, что уже звонок поступил из СИЗО, что его (Дзиндзю, - Ред.) уже привезли... там было все начальство. Я сказал "Покажите, где задержанные". Отвечают "Мы их отвезли". Информация подтвердилась", - сказал Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что митингующие не сразу поверили информации о то, что Дзиндзя покинул здание суда, так как полагали, что эта информация "вбрасывалась" с целью заставить акцию протеста на Львовской площади разойтись.

Сегодня, после решения суда об аресте на два месяца активиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи, у здания Шевченковского суда в Киеве собралось несколько тысяч митингующих. Люди возмущены решения суда и пытаются не дать вывезти осужденного. В то же время во дворике Шевченковского суда держат оборону несколько сотен бойцов спецподразделения "Беркут" в полной амуниции и противогазах.

Фоторепортаж о блокировании Шевченковского райсуда смотрите здесь.

Фото: lb.ua