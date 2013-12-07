Евромайдан в Киеве: песни, танцы и пойманные "титушки"-милиционеры с пистолетами

Евромайдан выстоял еще одну ночь. Люди традиционно один раз в час пели Гимн Украины, а под утро помолились.

Правда, под утро на Майдане поймали трех пьяных "титушок" с пистолетам и удостоверениями милиционеров. Задержанные якобы уже находятся в отделении милиции, передвает ТСН.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп Андрей Парубий, ребята имели при себе оружие и удостоверения сотрудников милиции. Один из задержанных предъявил удостоверение младшего сержанта милиции, другой 23-летний задержанный предъявил паспорт.

Нардеп также утверждает, что правоохранители в штатском находились в состоянии алкогольного опьянения.

"05:00. Евромайдан. Самообороновцы снова задержали агрессивных пьяных титушек с пистолетами. Оказались сотрудниками милиции. Через 102 вызвали "патруль" и сдали милиции", - написал нардеп.

Также в четыре утра собравшиеся на Майдане активисты вспомнили разгон "Беркутом" Евромайдана, который произошел ровно неделю назад, 30 ноября.

Майдан встретил новый день с танцами, песнями, искренними улыбками.

Как сообщает Сегодня, ночью недалеко от Дома профсоюзов горела палатка на 20-40 мест.



Евромайдановцы сразу предполагали, что пожар возник из-за ветренной погоды, огонь на палатку перекинулся из бочки, около которой грелись митингующие.



Позже выяснилось, что причиной пожара стал взрыв канистры с бензином.



Собралась большая толпа людей, из-за большого количества дыма было трудно дышать.

Напомним, события 30 ноября, когда "Беркут" разогнал мирный митинг студентов вЗакритиызвали волну протестов в стране.

1 декабря на "Народное вече" вышли 800 тыс. человек. Уличные протесты в Киеве продолжаются.

Украинцы требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.

фото: facebook.com/andriy.parubiy