Азаров возмущен жестоким насилием по отношению к "Беркуту" при штурме Банковой

Премьер-министр Николай Азаров возмущен жестоким насилием митингующих Евромайдана по отношению к бойцам "Беркута", которому они подверглись во время штурма Администрации Президента на Банковой.

"Ясно, что ситуация непростая, что силовые структуры, которые призваны защищать порядок в стране, обеспечивать работу всех структур государства подвергаются откровенному насилию, провоцируются и это уже переходит, откровенно говоря, рамки дозволенного", - заявил Николай Азаров в интервью зарубежным СМИ, пишут Вести.

По его словам, все незаконные действия с любой стороны задокументированы и станут объективными доказательствами в уголовных делах.

Он также отметил, то, что произошло под Администрацией Президента 1 декабря, видела вся страна.

"Беспрецедентно возмутительно, когда бульдозер наезжал на безоружных сотрудников правоохранительных органов. Пострадало более 150 человек, 126 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии", - высказал свое возмущение премьер.

Азаров также отметил, что у многих бойцов спецподразделений есть тяжелейшие черепно-мозговые травмы у бойцов спецподразделений, есть сложные переломы костей, и такие травмы могут сделать их инвалидами.

Он добавил, что такую жестокость нельзя оставить без правовой оценки.

Напомним, 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.



При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.