Суд арестовал еще двух активистов за штурм Банковой

На два месяца арестовали еще двух активистов.
Шевченковский районный суд столицы арестовал на два месяца еще двух человек, причастных к беспорядкам на улице Банковой 1 декабря.
Как сообщили в пресс-службе МВД Киева, в пятницу, 6 декабря, кроме журналиста "Дорожного контроля" под стражу взяли еще двух активистов. Их также арестовали на два месяца, пишет ТСН.
В милиции также отметили, что в здании суда, где зачитывалось решение, протестующие сломали мебель и порвали судье мантию.
Таким образом, за участие в беспорядках возле Администрации Президента были арестованы 12 человек.
Напомним, 6 декабря после решения суда об аресте на два месяца активиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи, у здания Шевченковского суда в Киеве собралось несколько тысяч митингующих. Люди возмущены решения суда.
Несмотря на протесты журналиста вывели тайным ходом из Шевченковского суда и отправили в СИЗО.
Фоторепортаж о блокировании Шевченковского райсуда смотрите здесь.