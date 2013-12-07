Суд арестовал еще двух активистов за штурм Банковой

Шевченковский районный суд столицы арестовал на два месяца еще двух человек, причастных к беспорядкам на улице Банковой 1 декабря.

Как сообщили в пресс-службе МВД Киева, в пятницу, 6 декабря, кроме журналиста "Дорожного контроля" под стражу взяли еще двух активистов. Их также арестовали на два месяца, пишет ТСН.

В милиции также отметили, что в здании суда, где зачитывалось решение, протестующие сломали мебель и порвали судье мантию.



Таким образом, за участие в беспорядках возле Администрации Президента были арестованы 12 человек.

Напомним, 6 декабря после решения суда об аресте на два месяца активиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи, у здания Шевченковского суда в Киеве собралось несколько тысяч митингующих. Люди возмущены решения суда.

Несмотря на протесты журналиста вывели тайным ходом из Шевченковского суда и отправили в СИЗО.

Фоторепортаж о блокировании Шевченковского райсуда смотрите здесь.