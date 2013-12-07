У Путина опровергли вступление Украины в Таможенный союз

Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин на встрече в Сочи не обсуждали возможность вступления Украины в Таможенный союз.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

По его словам, Путин и Янукович обсудили повестку дня двусторонней комиссии, заседание которой состоится 17 декабря в Москве.

Кроме того, главы государств обсуждали сотрудничество в энергетической, финансово-кредитной и других сферах.

Напомним, о том, что 6 декабря на встрече Януковича и Путина в Сочи, якобы была достигнута договоренность о вступлении Украины в Таможенный союз, ранее в в своем Twitter написал известный британский журналист, старший редактор журнала The Economist Эдвард Лукас.