Ефремов заявил о похищении сына экс-депутата в Киеве

Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет о похищении сына бывшего народного депутата от Партии регионов в Киеве.

Об этом он заявил в эфире программы Шустер Live.

"У нас лично во фракции есть сегодня горе. Вчера сын одного нашего коллеги, бывшего народного депутата Верховной Рады, шел с сыном посла Казахстана по улицам Киева. Посла Казахстана избили, этого бросили в машину, увезли в неизвестном направлении, никто не знает, где он сегодня находится", - сказал политик.

При этом Ефремов не назвал имени похищенного.

По его словам, милиция сегодня занимается не своими прямыми обязанностями – поиском преступников, а не патрулирует центр столицы в связи с митингами.