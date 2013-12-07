На киевский Евромайдан приехал Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и делегация Европейской народной партии приехали в Киев на Евромайдан.

Об этом написал в своем Facebook сам Саакашвили.

Судя по видео, представленное экс-президентом, он уже встретился с одним из оппозиционных лидеров Виталием Кличко.

Между тем, в пресс-службе ЕНП также сообщили, что на Евромайдан в Киев отправили высокую делегацию.

В ее состав вошли экс-президент Европарламента Ежи Бузек, председатель комитета ЕП по иностранным делам Эльмар Брок, вице-президент партии Яцек Сариуш-Вольски и ответственный за внешнюю политику ЕНП Хосе Игнасио Салафранка.

Они планируют провести встречи с Виталием Кличко и Арсением Яценюком, партии которых являются наблюдателями в ЕНП.

Европарламентарии также намерены приехать в больницу к пострадавшим от действий силовиков мирных протестующих.

Ранее "Главред" сообщал, что в полдень 7 декабря, на Майдан Независимости пришли более 7 тыс. человек.

Также сообщалось, что в 13.30 Евромайдан посетит делегация Европейской народной партии в составе вице-президента ЕНП Яцека Сариуша-Вольского, бывшего Президента Европарламента Ежи Бузека и председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмара Брока.

видео: Facebook/Саакашвили