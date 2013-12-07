Янукович и Путин скоро встретятся в Москве: СМИ узнали темы переговоров

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся в Москве 17 декабря. Главы государств планируют провести 6-е заседание российско-украинской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в украинском правительстве. "Заседание комиссии пройдет 17 декабря, и сейчас идет подготовка документов к этому заседанию", - отметил он.

Также, по информации источника, в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о подготовке договора о стратегическом партнерстве, и не исключено, что этот документ будет подписан.

Кроме того, планируется обсудить вопросы снятия ограничений в торговле со странами Таможенного союза, вопросы возможности снижения цены на газ, предоставления финансовой помощи Украине, а также создания Причерноморского зернового комитета. Ожидается подписание документов о производственной кооперации.

Вместе с тем, источник опроверг информацию о том, что 6 декабря в Сочи Янукович и Путин подписали документы о присоединении Украины к Таможенному союзу.

"Вчера ничего не могло быть подписано – это однозначно. Потому, что перед подписанием документы должны пройти определенную процедуру. Такая процедура проведена не была", - отметил он.

Напомним. информацию о том, что Путин и Янукович договорились о вхождении Украины в Таможенный союз, опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о слухах насчет подписания документов в своем Твиттере редактор издания The Economist Эдвард Лукас.