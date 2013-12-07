У Януковича, как и у Путина, опровергли вступление Украины в Таможенный союз

На встрече в Сочи 6 декабря вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу во время встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина не обсуждался. Никаких документов к подписанию во время встречи президентов не планировалось и не подписывалось.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

По ее информации, президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Во время встречи Президенты Украины и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы государств обсудили, в частности, развитие сотрудничества в промышленности, высокотехнологичных отраслях и финансово-кредитной сфере.

Особое внимание было уделено сотрудничеству Украины и России в энергетическом секторе.

"Вопросы рассматривались, в частности, и в контексте подготовки к заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии", - отметили в ведомстве.

"Возможное присоединение Украины к Таможенному союзу во время встречи не обсуждалось. Никакие документы к подписанию во время встречи не планировались и не подписывались", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ заявил, что президенты в Сочи не обсуждали возможность вступления Украины в Таможенный союз. Президенты встретятся в Москве 17 декабря.