Оппозиция требует от ГПУ срочно разобраться с захватом "Беркутом" телецентра

Оппозиция требует от Генпрокуратуры срочно провести проверку силового захвата "Беркутом" телецентра в Киеве, который сегодня происходит, и принять соответствующие меры реагирования.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Павел Петренко, сообщается на сайте политсилы.

"На "Беркут" сейчас столько преступлений собралось, что их нужно не просто распускать, а большую часть этих бойцов нужно привлекать к уголовной ответственности за те преступления, которые они совершили против мирного населения", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в СМИ, 7 декабря, появилась информация журналистов, что телецентр в Киеве, который находится по улице Мельникова, 42, недалеко от станции метро Дорогожичи, захватили силовики.

По их словам, на территории телецентра стоят три машины и один автобус милиции, а также два автобуса и один микроавтобус с работниками спецподразделения "Беркут".

Захват началось еще с 20-и часов.

Между тем в милиции рассказали, что киевский телецентр окружили для того, чтобы предотвратить его "взятие" митингующими Евромайдана.