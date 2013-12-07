Европарламент примет резолюцию по Украине на следующей неделе

Европарламент на следующей неделе примет резолюцию по Украине.

Об этом заявил координатор по международным вопросам группы ЕНП в Европарламенте, Хосе Игнасио Салафранка, сообщает УНИАН.

По его словам, европейские депутаты солидарны с украинцами, которые выступают за европейскую интеграцию и проводят митинги в Киеве и регионах.

"Мы хотим сказать, что украинские граждане не одни. Миллионы людей поддерживают европейскую перспективу Украины, и мы также имеем желание ее подписать. Мы с уважением относимся к отваге людей, которые стоят за демократию, мир и объединение... На следующей неделе Европарламент вынесет резолюцию по Украине", - сказал евродепутат.



Салафранка также сообщил, что сегодня группа европарламентариев побывала в больницах и пообщалась с теми, кто пострадал во время разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября.

Он также сообщил, что сегодня у евродепутатов запланирован ряд встреч с представителями оппозиции. Также они намерены выступить со сцены перед митингующими на Майдане Независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент на пленарном заседании 10 декабря рассмотрит вопрос Восточного партнерства в целом и ситуацию в Украине в частности.

"Украинский вопрос будет на повестке дня во вторник, но они (президенты) решили, что фокус будет не только на Украине, но и на всем Восточном партнерстве", - отметил источник.

"Состоится дискуссия по Восточному партнерству и последующим голосованием в среду соответствующей резолюции", - уточнили в ЕП.

Очередная пленарная сессия Европейского парламента запланировано с 9 по 13 декабря в Страсбурге.