В посольстве Казахстана опровергли регионала: сына посла не избивали

В посольстве Казахстана в Киеве опровергли информация об избиении сына посла, которую ранее озвучил лидер фракции ПР в парламенте Александр Ефремов.

Об этом сообщили непосредственно в посольстве, пишет Интерфакс-Украина.

"Информация об избиении сына нашего посла не соответствует действительности", - заявили по телефону в посольстве Казахстана в Киеве.

При этом в посольстве отметили, что оба сына главы дипмиссии в настоящее время находятся на территории Казахстана.

В свою очередь МИД Казахстана также сообщил, что информация об избиении сына посла в Киеве не соответствует действительности.

"Оба сына посла Казахстана на Украине в порядке", - отмечается в распространенном сообщении пресс-службы МИД.

По данным МИД, в настоящее время сотрудники посольства пытаются связаться с Александром Ефремовым для получения пояснений по сути его заявления.

Вместе с тем посольство через правоохранительные органы Украины проверяет данную информацию относительно других граждан Казахстана

Напомним, 6 декабря лидер фракции Партии регионов Украины Александр Ефремов заявил, что в Киеве похитили сына экс-депутата Верховной Рады, избив при этом сына посла Казахстана.

"Вчера украли в Киеве сына нашего коллеги, бывшего народного депутата Верховной Рады. Шел парень вмести с сыном посла Казахстана по улице города Киева. Сына посла Казахстана избили. Этого бросили в машину, увезли в неизвестном направлении", - рассказал Ефремов.