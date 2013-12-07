В Украину приехали евродепутаты для помощи в расследовании столкновений на Майдане

В Украину прибыла переговорная группа Европейского Союза для поиска путей выхода из сложившейся ситуации в Киеве, где продолжаются протесты украинцев за свои права

Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, пишет УНИАН.

"Мы приехали поддержать людей на Майдане", - отметил он.

Европарламентарий выразил убежден, что именно не подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС привело к массовым протестам в стране.

"И мы верим, что украинцы должны быть в Европе. Мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию. Группа переговорщиков приехала в Украину для поиска путей выхода из сложившейся ситуации", - сказал он.

По его словам, европарламентарии осуждают агрессию, которая была использована против людей со стороны правоохранительных органов на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября.

"Мы призываем расследовать это дело и освободить задержанных. Мы просим обе стороны найти выход из ситуации мирным путем. Мы также поддерживаем волю людей о внеочередных выборах в Украине. И мы призываем Россию не оказывать давление на Украину", - добавил европарламентарий.

Он также подчеркнул, "что если это правительство и этот президент подпишут соглашение об ассоциации с ЕС, Европарламент сделает все возможное, чтобы оно как можно скорее было имплементировано".

"Мы еще раз говорим — двери открыты", - заявил Сариуш-Вольский.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что власть и оппозиция приняли план Генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда по наблюдению за расследованием обстоятельств разгона Евромайдана в Киеве.