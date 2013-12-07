Саакашвили назвал Путина рейдером, захватывающим Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что сегодня идет рейдерская атака со стороны России на украинскую государственность.

Об этом он заявил на брифинге в Доме профсоюзов, где находится штаб национального сопротивления, сообщает УНИАН.

"Я думаю, то, что мы сейчас видим в Киеве, это рейдерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая беспрецедентная попытка захватить всю страну, всю нацию, ее будущее. Естественно, когда дело касается таких вещей, то мир не может оставаться безразличным", - отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что иностранцы не должны вмешиваться во внутреннюю политику Украины. "Это не дело иностранцев", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным СМИ, во время визита Президента Виктора Януковича к Путину в Сочи были подписаны документы о вхождении Украины в Таможенный союз, однако позже у Путина опровергли эти сообщения, заявив, что президенты обсуждали сотрудничество в энергетической, финансовой и других сферах.

Фото: klichko.org