Яценюк назвал дату подписания Украиной документов по Таможенному союзу

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсений Яценюк заявил, что 17 декабря Президент Виктор Янукович планирует подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает ТСН.

Яценюк рассказал, что эта информация получена из собственных источников, более того, соглашение уже подготовлено и парафировано.

В то же время лидер "Батькивщины" утверждает, что полномочий подписывать такой договор у Президента нет, а Верховная Рада не ратифицирует такое соглашение.

"Любое подписание соглашений о формировании нового Советского Союза - это раскол страны. И это совсем другой Майдан, нежели тот, который есть сегодня", - заявил Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что у Януковича и Путина опровергли сообщение СМИ о том, что на встрече в Сочи президенты России и Украины обсуждали вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу.